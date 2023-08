Fürth: Klima-Aktivisten legen Verkehr am Frankenschnellweg lahm

Wichtiger Hinweis für alle Autofahrer, die aktuell in Fürth unterwegs sind: Mitglieder der "Letzten Generation" blockieren am Donnerstagmorgen (17. August 2023) eine viel befahrene Straße an einer großen Verkehrsader der Stadt. Die Polizei ist derzeit ebenfalls vor Ort.

Ersten Informationen zufolge findet die Protestaktion an der Pillensteinkreuzung statt, wo sich die Nürnberger Straße und die Höfener Straße kreuzen. An dieser Stelle sammelt sich viel Verkehr, der über die Ausfahrt Nürnberg/Fürth an der A73 über den Frankenschnellweg in die Stadt kommt. Auch an der Ausfahrt selbst haben sich Mitglieder aufgestellt. Hier muss also derzeit mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.