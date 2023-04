Am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurden die Anwohner der Schwabacher Straße in Fürth durch einen lauten Knall geweckt. Schnell zeigte sich, dass Unbekannte einen Geldautomaten am dortigen Südstadt-Center gesprengt hatten.

Die Polizei leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen nach den mutmaßlichen Tätern ein. Unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber an der Suche nach den Automatensprengern beteiligt. Die Bemühungen blieben bisher jedoch ohne Erfolg.

Geldautomat gesprengt - Täter entkommen unerkannt

Mit Unterstützung durch das Landeskriminalamt in München werden am Dienstagmorgen auch weiterhin Spuren gesichert. Vermutungen, dass die Täter in mehreren Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet sein könnten, kann die Polizei bisher nicht bestätigen.

Das frei stehende Sparkassen-Terminal wurde durch die Explosion völlig demoliert. Über den Sachschaden und die Menge des möglicherweise entwendeten Geldes gibt es bisher keine Angaben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.