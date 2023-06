Unfall in Fürth: Am Donnerstagnachmittag (22. Juni 2023) ist es in Mittelfranken zu einem Zusammenstoß gekommen, der von den alarmierten Einsatzkräften besondere Maßnahmen erforderte. Zwei Fahrzeuge waren an der Kollision beteiligt.

Ersten Informationen zufolge nahm ein Autofahrer einem anderen Verkehrsteilnehmer an einer Abbiegung die Vorfahrt, die Fahrzeuge prallten anschließend zusammen. Während der Unfallverursacher wohl nur leichte Verletzungen erlitt, wurde der zweite Fahrer mittelschwer verletzt.

Nach Unfall in Fürth: Rettungshubschrauber wird gerufen

Neben Kräften der Feuerwehr und Polizei wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert, der unweit der Unfallstelle am Bauhof landete. Auf Fotos vom Unfall ist zudem zu sehen, dass die Feuerwehr das Dach eines Autos abtrennen mussten, um den Verletzten zu bergen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.