Fürth: Drei Jahre nach dem Fund einer Wasserleiche in der Regnitz - Kriminalpolizei Fürth untersucht Todesumstände erneut und sucht Zeugen

Im April 2020 hatten Einsatzkräfte einen Mann im Fürther Nordwesten tot aus der Regnitz geborgen. Nachdem die Kriminalpolizei Fürth zum damaligen Zeitpunkt von einem Suizid ausging, suchen die Ermittler nun Zeugen, die vor drei Jahren relevante Wahrnehmungen gemacht haben.

Am Vormittag des 20.04.2020 (Montag) hatte ein Passant die Leiche des jungen Mannes in der Regnitz entdeckt und die Polizei verständigt. Die Ermittler identifizierten den Toten anschließend anhand seiner DNA als einen damals 18-jährigen Mann, der von Angehörigen bereits am 01.03.2020 als vermisst gemeldet worden war.

Im Ergebnis der darauffolgenden Ermittlungen ging die Kriminalpolizei Fürth zunächst davon aus, dass dem Tod des Mannes ein Suizid zugrunde lag. Zwischenzeitlich liegen der Polizei allerdings Hinweise vor, die eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen lassen. Aus diesem Grund werden die Umstände des Todes des 18-jährigen Mannes derzeit erneut polizeilich untersucht.

Hinweise aus der Bevölkerung können für die aktuellen Ermittlungen von enormer Bedeutung sein. Die Polizei sucht daher Zeugen, denen in den frühen Morgenstunden des 01.03.2020 Personen in unmittelbarer Nähe der Fürther Flussläufe aufgefallen sind oder die möglicherweise Wahrnehmungen zu Streitigkeiten bzw. Auseinandersetzungen in diesem Bereich machen konnten. Neben der Regnitz nehmen die Ermittler dabei auch die Pegnitz (Umfeld Ludwigsbrücke) sowie die Rednitz (Umfeld Siebenbogenbrücke) ins Visier.

Hinweise nimmt die mittelfränkische Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2122-3333 entgegen.

