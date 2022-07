Fürth vor 38 Minuten

DFB-Pokal

Blamage für das Kleeblatt: Fürth scheitert im DFB-Pokal an Fünftligisten

Für die SpVgg Greuther Fürth ist es ein schwarzer Tag: Am Samstag schied man in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die Stuttgarter Kickers aus, die sonst in der Oberliga spielen.