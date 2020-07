Der Transfer werde durch Sonderbusse der "infra fürth" beziehungsweise Sonderzüge der U-Bahn gewährleistet. Jedes Seniorenheim werde aus hygienischen Gründen jeweils in eine Extra-Unterkunft – etwa Sporthallen im nahen Landkreis – verlegt.

Die Verlegung von Patienten des Klinikums Fürth in umliegende Krankenhäuser durch das BRK beginne bereits Tage vorher. Die wenigen verbleibenden Patienten würden in Notunterkünfte verlegt.

Betroffene Evakuierungsgebiete

Der 1000-Meter-Sperrkreis würde sich auf folgende Bereiche erstrecken:

den gesamten Stadtteil Eigenes Heim

Teile Unterfarrnbachs : westlich der Bahnlinie Erlangen/Bamberg – Falkenstraße, Eichhornstraße, Haselbuck/Falkenstraße, Dr.-Wild-Straße/Habichtstraße, Würzburger Straße

: westlich der Bahnlinie Erlangen/Bamberg – Falkenstraße, Eichhornstraße, Haselbuck/Falkenstraße, Dr.-Wild-Straße/Habichtstraße, Würzburger Straße Teile der Hardhöhe: Würzburger Straße/Breslauer Straße/Hardstraße, Cadolzburger Straße / Berlinstraße, Coseler Straße, Fürthermare, Scherbsgraben

Die Stadt Fürth richtet ab Montag, 6. Juli, jeweils von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer (0911) 974-3698 ein Bürgertelefon ein. "Gehbehinderte, bettlägerige und transportunfähige Personen im Sperrkreis werden gebeten, sich dort zu melden, damit das BRK einen entsprechenden Transport organisieren kann", heißt es vonseiten der Stadt.

Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich - Polizei in Planungen mit eingebunden

Im Zuge der Evakuierung und Sperrung der Zufahrtsstraßen sei den gesamten Sonntag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Einschränkungen werde es auch im ÖPNV geben.

Die Polizei Mittelfranken ist in die Planungen der Stadt Fürth bereits eingebunden. "Wir hoffen natürlich, dass wir den Betroffenen die Evakuierung ersparen können. Wenn es so weit kommen sollte, bitten wir euch um eure Unterstützung, so dass alles schnell und problemlos ablaufen kann", heißt es in einem entsprechenden Twitter-Post.