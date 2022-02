Nach der aktuellen Auswertung der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes werden im Jahr 2021 in Bayern 658 182 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu zugelassen. Das sind nochmals 7,0 Prozent weniger als in dem bereits von der Corona-Krise betroffenen Jahr 2020, erklärt das Bayerische Landesamt für Statistik.

Die Corona-Krise habe den bayerischen Automarkt getroffen. Auch im Jahr 2021 sanken die Neuzulassungen weiter. Nach der Kraftfahrzeugstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes seien im Jahr 2021 in Bayern 658 182 Kraftfahrzeuge (Kfz) mit amtlichem Kennzeichen neu zugelassen worden und somit nochmals 7 Prozent weniger als im bereits von der Corona-Krise betroffenen Vorjahr (2020: 707 544 Neuzulassungen, -18,2 Prozent gegenüber 2019).

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilt, verringert sich die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um 8,2 Prozent auf 531 550 Fahrzeuge. Starke Rückgänge verzeichneten die Dieselfahrzeuge mit einem Minus von 39,3 Prozent auf 106 120 und die Benziner mit einem Minus von 23,4 Prozent auf 193 756 Pkw.

Die Beliebtheit von Pkw mit alternativen Antriebsarten wachse dagegen weiter: Mit 231.674 Fahrzeugen (+53,1 Prozent) werde im Jahr 2021 die Mehrheit der neu zugelassenen Pkw mit alternativen Kraftstoffarten wie Gas, Elektro oder im Hybridantrieb bewegt. Einen regelrechten Boom gebe es bei neu zugelassenen Elektroautos. Diese verzeichneten einen Zuwachs um 86,7 Prozent auf 66 860 Pkw.

Ebenfalls zeige sich ein hohes Wachstum bei Fahrzeugen mit Hybridtechnik. Hier wird ein Plus von 44,0 Prozent mit 162.937 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Des Weiteren werden 9,7 Prozent weniger Kraftomnibusse und 9,3 Prozent weniger sonstige Kfz im Jahr 2021 neu zugelassen. Auch die Neuzulassungen bei den Krafträdern sinken gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent.

Die Zugmaschinen (+12,1 Prozent), Lastkraftwagen (+1,4 Prozent) und Kraftfahrzeuganhänger (+0,9 Prozent) verbuchen hingegen eine Zunahme. Die Besitzumschreibungen von Kfz verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf knapp 1,28 Millionen Kfz. Mit fast 1,08 Millionen Halter wechseln bei den Pkw nehmen diese ebenfalls um 3,8 Prozent ab.

Allerdings verzeichneten auch hier alternative Antriebstechnologien mit 57 051 Ummeldungen ein deutliches Plus von 74,9 Prozent. Mehr als doppelt so viele Elektroautos (+113,7 Prozent) wie im Vorjahr werden umgemeldet, so die Behörde in Fürth.