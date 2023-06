WM-Generalprobe in Fürth: Warum das Testspiel der DFB-Frauen gegen Sambia so viel Spannung verspricht

Warum das Testspiel der DFB-Frauen gegen Sambia so viel Spannung verspricht Countdown zur Weltmeisterschaft: Welche Rolle wird die DFB-Auswahl spielen?

Knapp zwei Wochen vor der diesjährigen Frauen-Weltmeisterschaft bestreiten die DFB-Frauen ihr letztes Länderspiel vor der WM - und das in Franken: Im Fürther Ronhof misst sich die deutsche Nationalmannschaft am Freitag, 7. Juni 2023, mit WM-Teilnehmer Sambia.

WM-Generalprobe in Fürth: Warum das Testspiel gegen Sambia so viel Spannung verspricht

Beim vergangenen Testspiel gegen Vietnam konnte das Nationalteam um Alexandra Popp nicht in allen Bereichen überzeugen und mühte sich zu einem 2:1 Sieg. Eine Generalprobe bleibt, um das Team auf die WM einzuschwören. Mit Sambia steht ein schwieriger Gegner gegenüber, der sich ebenfalls für die WM-Endrunde qualifiziert hat. Die Fußballerinnen aus Sambia erreichten den dritten Platz des Afrika-Cups und schafften so den Sprung in die Auswahl der 32 besten Teams.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zeigte sich mit den bisherigen Vorbereitungsspielen durchaus zufrieden, sieht aber vor allem Bedarf im physischen Bereich und bei den taktischen Basics. Die Zeit der Experimente dürfte allmählich vorbei sein. Die Bekanntgabe des reduzierten WM-Kaders ist ein Tag nach dem Testspiel in Fürth für den 8. Juli angesetzt. Im Spiel gegen Sambia haben die deutschen Akteurinnen die letzte Chance, sich als eine der 23 WM-Spielerinnen zu empfehlen.

Anstoß ist am Freitag, dem 7. Juli 2023 um 20:30 Uhr. Sei dabei, wenn der Sportpark Ronhof in Fürth in WM-Stimmung getaucht wird. Hier gibt es Tickets und weitere Informationen über Kategorien und Ermäßigungen*. Wenn du nicht live im Stadion dabei sein kannst, überträgt die ARD das Event live.

Countdown zur Weltmeisterschaft: Welche Rolle wird die DFB-Auswahl spielen?

Die WM-Qualifikation beendete die DFB-Auswahl souverän mit 27 Punkten und einer exzellenten Tordifferenz von +42 auf Platz 1 ihrer Gruppe vor Portugal und Serbien. Durchaus erwartungsvoll kann demnach Richtung Weltmeisterschaft geblickt werden. Das Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.

Nach dem knapp verpassten EM-Titel im vergangenen Jahr ist die Erwartungshaltung an die DFB-Auswahl groß. Nicht umsonst zählt das Team um Kapitänin Alexandra Popp mit den Teams aus England und USA zu den Favoriten. Im erweiterten Favoritenkreis reihen sich Schweden, Frankreich, Kanada, Spanien, Brasilien und Japan ein. Ob es für den dritten WM-Titel der DFB-Frauen reicht oder ob die Endstation wie 2019 Viertelfinale heißt, bleibt mit Spannung abzuwarten.

In acht Gruppen à vier Teams wird um den WM-Pokal gekämpft. Deutschland muss sich in Gruppe H gegen Kolumbien, Marokko und Südkorea behaupten. Am 24. Juli 2023 wird das erste Gruppenspiel gegen Marokko um 10:30 (deutsche Zeit) angepfiffen. Das Finale steigt am Sonntag, dem 20. August 2023 im Accor Stadium, Sydney. Verfolgen kannst du die WM im Free-TV, ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte aller 64 Spiele gesichert.

Mehr zum Thema:

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Piktogramm beziehungsweise einem Einkaufswagen-Symbol, einem Ticket-Symbol, einem Hotel-Symbol oder Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler oder Dienstleister. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild