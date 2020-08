Aufregung am Mittwochabend im mittelfränkischen Cadolzburg (Kreis Fürth): Eine Anwohnerin rief gegen 17.45 Uhr bei der Polizei an und erzählte, dass ein Mann mit einer Waffe aus seinem Wohnungsfenster schieße. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten in die Brunnenstraße, darunter auch das Unterstützungskommando Mittelfranken.

Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, weil zunächst unklar, um was für eine Waffe es sich handelte.

Cadolzburg: 25-Jähriger nach Schuss festgenommen

Nachdem die Wohnung ausfindig gemacht werden konnte, verschafften sich Einsatzkräfte Zugang dazu. Zwei Männer wurden festgenommen, darunter ein 25-Jähriger. Bei ihm konnte die Tatwaffe, eine Luftdruckpistole, gefunden werden. Der andere Festgenommen ist 39 Jahre alt.

Unter anderem wurde bei der Wohnungsdurchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem wird gegen beide Beteiligten wegen des Verdachts eines Vergehens laut Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Noch am Abend wurden beide Männer auf freien Fuß gesetzt.

In Nürnberg ereignete sich am selben Tag ein ähnlich großer Polizeieinsatz: Dort bedrohte ein Mann mit einer Machete einen Passanten.