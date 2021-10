Sperrung mehrerer Fahrbeziehungen: In der Nacht von Donnerstag (14.10.2021), ab circa 20 Uhr, bis zum darauffolgenden Morgen um circa 6 Uhr werden einige Fahrbeziehungen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen gesperrt. Dies berichtet die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung.

Grund für die Sperrungen ist der Einhub einer Verkehrszeichenbrücke an der A3. Deshalb muss die Hauptfahrbahn der A3 von Regensburg kommend in Richtung Würzburg fahrend komplett gesperrt werden. Hier kann über die Nebenfahrbahnen ausgewichen werden.

Autobahnkreuz Fürth/Erlangen: Sperrung der A3 und A73 ab Donnerstag

Ebenso ist das Bauwerk gesperrt, das die A73 von Bamberg kommend mit der A3 in Richtung Regensburg verbindet. Der Verkehr wird hier über die Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach umgeleitet.

Des Weiteren muss der Verkehr im oben genannten Zeitraum kurzzeitig durch mehrere Bremsfahrten der Polizei sowohl auf der A73 als auch auf der A3 angehalten werden. Die Autobahn GmbH bittet alle Autofahrer, während dieser Zeit der ausgewiesen Umleitungsbeschilderung zu folgen und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich walten zu lassen.

Auch hier müssen die Autofahrer auf der A73 mit einer Sperrung rechnen: An den Anschlussstellen Breitengüßbach-Mitte und Breitengüßbach Süd werden bis Donnerstagnacht Sanierungsarbeiten durchgeführt.