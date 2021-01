Fürth vor 1 Stunde

Kontrolle

38-Jähriger rastet bei Polizeikontrolle aus: Polizistin danach dienstunfähig

Bei einer Polizeikontrolle in Fürth verletzte ein 38-Jährige eine Polizistin so sehr, dass sie im Anschluss an die Kontrolle in ärztliche Behandlung musste. Sie war nicht mehr dienstfähig.