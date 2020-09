Die Woche beginnt neblig: Vor allem rund um den Main ist am Montagvormittag in Franken mit Nebel zu rechnen - mit Sichtweiten unter 150 Metern. Danach bleibt es wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein und Höchsttemperaturen zwischen 15-17 Grad.

Auch der Dienstag zeiht sich wechselnd bewölkt - wobei es laut Wetterexperten Stefan Ochs am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch ab und zu regnen kann. Der schwache Wind weht vorwiegend aus Nordwest bis Südwest.

Wetter-Besserung in der zweiten Wochenhälfte?

Am Mittwoch kann es gelegentlich etwas nieseln. Im Tagesverlauf sollte es zögerlich auflockern. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15-16 Grad.

Die Luft wird feuchter und somit kühlt es nachts nicht mehr so stark ab. Dabei liegen die Tiefsttemperaturen ab der Nacht zum Mittwoch bei 8 Grad.

Ab Donnerstag liegt Franken am Ostrand eines britischen Tiefdrucksystems. Dabei werden feuchte und milde Luftmassen aus Südwesteuropa herangeführt. Am Donnerstagabend und am Samstag dürften schwache Tiefausläufer gelegentlichen Regen bringen.

Ansonsten ist es aber nicht unfreundlich: Zeitweise scheint die Sonne und die Höchsttemperaturen erreichen 20 Grad. Im Zusammenhang mit den Tiefausläufern wehen die schwachen Winde vorübergehend aus West, ansonsten aus Südost.

