Das Wetter ist in dieser Woche eher ungemütlich gewesen: Bisher standen viel Regen und vereinzelte Sturmböen am gestrigen Mittwoch (3. Februar 2021) auf dem Programm. Die Temperaturen blieben dabei sehr mild und pendelten sich tagsüber bei ungefähr 10 Grad ein.

Aber es gibt auch einen Lichtblick: Heute soll es viele Zwischenauflockerungen geben, in denen die Sonne zum Vorschein kommt. Dabei soll nur schwacher bis mäßiger Wind aufkommen, wie der Wetterochs berichtet.

Das Wetter in Franken am Wochenende: Viel Niederschlag, milde Temperaturen

Bis einschließlich Samstag (6. Februar 2021) bleiben die Windmassen in Franken mild. Am Freitag (5. Februar 2021) dreht sich der Wind von Südwest nach Ost. Die Temperaturen bleiben am Wochenende tagsüber bei ungefähr 8 Grad, in der Nacht sinken sie auf 5 Grad.

Bis Samstagabend werden Regenmengen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter erwartet. Im Raum Plech-Pegnitz kommen noch rund 30 Liter Schmelzwasser pro Quadratmeter dazu - dort taut nun die Schneedecke ab. Die Pegel werden dadurch wieder ansteigen, allerdings voraussichtlich nicht mehr ganz so stark wie am vergangenen Wochenende, prognostiziert der Wetterochs.

Währenddessen liegt in Nordeuropa eine Kaltluft, die in den Süden zu ziehen droht. Am Sonntag (7. Februar 2021) dürfte es mit einer Temperatur von 6 Grad am Tag und 1 Grad in der Nacht noch mild bleiben, am Montag wird die Lage in Franken wieder unsicherer.

Wetter für die nächste Woche: Ein mögliches Winter-Comeback

Ab Montag (8. Februar 2021) wird die skandinavische Kaltluft wohl in Franken ankommen. Tagsüber pendelt sich die Temperatur bei 0 Grad ein, nachts wird es mit -4 Grad kälter. Einige Wettermodell-Läufe zeigen sogar einen nachhaltigen Kälteeinbruch mit Schneefällen und Temperaturen von -8 Grad tagsüber ab nächster Woche.

Am Montag und am Donnerstag (11. Februar 2021) ist mit Neuschnee zu rechnen. Nach dieser kurzen Phase mit Schneefall und kalten Temperaturen ist es wahrscheinlich, dass es Ende nächster Woche wieder wärmer wird, so der Wetterochs.