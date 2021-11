Die Temperaturen in Deutschland fallen - laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs werden vor allem die kommenden Nächte frostig.

In der Nacht auf Montag überquert jedoch erst einmal eine Kaltfront Franken - und bringt leichte Regenfälle. Zum Start der Woche bringt dann Tief "Wolfgang" bringt kühle Luft, Regen und etwas Schnee von der Ostsee nach Deutschland.

Frostige Nächte in Franken

Am Montag ist es in Franken anfangs bedeckt, mit etwas Regen. Im Laufe des Tages löst sich die Wolkendecke langsam von Nord nach Süd fortschreitend auf. In Hochlagen könnte Schnee laut DWD niedergehen. Am Montag werden 7 bis 8 Grad erreicht.

Am Dienstag und Mittwoch ist es sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen von 5 Grad. Vor allem am Mittwoch ist auch mit Frühnebelfeldern und entsprechend starken Reifablagerungen zu rechnen. Es gibt kaum noch eine Luftbewegung.

In den klaren Nächten zum Dienstag und zum Mittwoch kühlt es auf -5 Grad ab. Am Donnerstag wird es ein wolkiger, ansonsten gibt es laut Ochs gegenüber dem Vortag praktisch keine Wetteränderung. rowa/mit dpa