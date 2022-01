Der Winter hat Franken fest im Griff, wie der Herzogenauracher "Wetterochs" feststellt: Laut Stefan Ochs sorgen kräftige Niederschläge in der Nacht zum Sonntag (9. Januar 2022) für eine 20 bis 30 Zentimeter hohe Schneedecke in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz.

In den anderen Gebieten fällt nicht nur Schnee, sondern bei Temperaturen leicht über 0 Grad auch zeitweise Regen. Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus Süd bis Südost.

Hochnebel und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich: So wird das Wetter in Franken

Im Verlauf des Sonntags klingen die Niederschläge im Tagesverlauf von Südwesten her ab und die Wolkendecke lockert etwas auf. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 Meter. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad in Nürnberg und 1 Grad in Hollfeld. Der im Mittel mäßige und in Böen starke Westwind flaut am Abend ab.

Am Montag (10. Januar 2022) baut sich bei uns ein mächtiges Hoch auf, das wahrscheinlich in der gesamten nächsten Woche unser Wetter bestimmen wird. "Nach den aktuellen Prognosen sieht das nach einer ziemlich trüben Veranstaltung aus", meint Ochs. Es sei meist bedeckt durch Hochnebel. Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich.

Am Tag liegen die Temperaturen nahe 0 Grad, nachts sinken sie auf bis minus 5 Grad. Sollte es doch längere Zeit aufklaren, sinken die Temperaturen vor allem über einer Schneedecke rasch unter minus 10 Grad.