Der Freitag stellte in vielen teilen Frankens mit Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad einen neuen Rekord auf: Noch nie war es in der dritten Augustwoche so heiß - die bisherigen Hitzerekorde wurden laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs flächendeckend um 1-2 Grad übertroffen. Für den Experten kam dies etwas überraschend - ebenso wie die anschließenden Gewitter in der Nacht auf Samstag.

Weniger überraschend waren die teils heftigen Gewitter und der Starkregen am Samstagvormittag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für mehrere Landkreise Unwetterwarnungen herausgegeben. Und auch wenn die Gewittertätigkeit am Samstag nachließ: Auch die nächsten Tage bleiben Regenschauer an der Tagesordnung.

War's das mit dem Sommer?

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge sorgt Tief "Jantra" am Wochenende für einen grundlegenden Wetterwechsel. Bis weit in die kommende Woche hinein bestimmen demnach Tiefausläufer mit Wolken und zeitweiligem Regen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Am Mittwoch wartet dann ein erstes herbstliches Sturmtief. In Franken bleibt es bis dahin zumindest angenehm warm: Zwischen 23 und 26 Grad werden erreicht. Generell geht es mit den Höchstwerten laut DWD in den kommenden Tagen allerdings bergab.

Das zeigt sich schon bei den Temperaturen in der Nacht: Bis auf 10 Grad fallen die Temperaturen dann. Es scheint also, als müssten wir uns so langsam vom Sommer verabschieden. rowa/mit dpa