Nachdem das letzte Wochenende etliche Menschen bei Sonnenschein und warmen Frühlingstemperaturen nach draußen zog, geht aus auch in dieser Woche ähnlich weiter.

Laut der Prognose von Stefan "Wetterochs" Ochs liegen sonnige Tage vor uns. Der aktuelle Saharastaub legt sich immer weiter auf tiefere Atmosphärenschichten ab, weshalb wieder mehr Sonnenschein zu uns durchdringt.

Wetter in Franken: Sommerliche Temperaturen

Ein Temperaturanstieg auf durchschnittlich +21 Grad ist am Mittwoch (24. Februar 2021) und Donnerstag (25. Februar 2021) zu erwarten, dazu ein schwacher Wind aus Südost und am Morgen noch örtliche Frühnebelfelder. Diese lösen sich am Vormittag allerdings auf.

Am Freitag (26. Februar 2021) kühlen die Temperaturen wieder ab. Mit +13 Grad und schwachem Wind starten wir ins Wochenende. Teils müssen wir am Freitag mit Regen rechnen. Am Samstag (27. Februar 2021) und Sonntag (28. Februar 2021) kühlt es weiterhin hab - mit +6 Grad überströmt uns eine Kaltfront.