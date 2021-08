Erst mehr als 30 Grad, danach Regenschauer und Gewitter. In den nächsten Tagen soll es wettertechnisch turbulent in Franken werden.

Für Sonntag, 15. August 2021, stehen laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan "Wetterochs" Ochs zunächst heiteres und trockenes Wetter im Fokus. "Mit schwachen Westwinden kommen sehr warme und trockene Luftmassen zu uns", erklärt der Experte. Für das restliche Wochenende rechnet der Experte deshalb mit Temperaturen zwischen 30 und 31 Grad.

Prognose: Turbulenter Wetterwechsel

Ab Sonntagabend bestehe jedoch die Möglichkeit für Gewitter. Die schwüle Luft arbeite sich im Laufe des Sonntags Richtung Norden vor. Deswegen kann es am Abend südlich von Nürnberg zu Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt die Einschätzung des Experten und kann sogar weitere Unwetter nicht ausschließen.

In den Morgenstunden des Montags, 16. August 2021, rechnet der Meteorologe mit einer Kaltfront. Dadurch seien Regenschauer und Gewitter wahrscheinlich. Diese könnten bis zum Mittag anhalten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet indes mit Temperaturen von rund 22 Grad. In höheren Berglagen seien auch Sturmböen oder gar schwere Sturmböen möglich.

Von Montag auf Dienstag, 17. August 2021, bleibt es auch in der Nacht stark bewölkt. Es bleibt bei häufigem Regen und Gewittern. Stefan Ochs rechnet mit maximal 20 Grad. Wieder deutlich sonniger soll das Wetter am Mittwoch und Donnerstag werden. Der Experte schildert: "Es sollte sich ruhiges spätsommerliches Wetter mit Sonnenschein und Temperaturen bis 25 Grad durchsetzen." In der Nacht erwarte er Temperaturen zwischen 10 und 5 Grad.