Mit einem Temperaturanstieg auf durchschnittlich +21 Grad war am Mittwoch (24. Februar 2021) ein richtiger Rekord im Februar zu verzeichnen. Auch am Donnerstag (25. Februar 2021) sind warme Plusgrade zu erwarten, dazu ein schwacher Wind aus Südost und am Morgen noch örtliche Frühnebelfelder. Diese lösen sich am Vormittag allerdings auf.

Die Wetterlage in Franken ändert sich allerdings zum Wochenende. Am Freitag (26. Februar 2021) überquert uns eine Kaltfront, am Nachmittag ist am Main mit Regen zu rechnen.

Wetter am Wochenende in Franken: Abkühlung bei örtlichem Regen

Maximal werden am Freitag nur noch 15 Grad erreicht.

Am Samstag (27. Februar 2021) und Sonntag (28. Februar 2021) kühlt es weiter ab. Bei Höchsttemperaturen um die +10 Grad bleibt es allerdings trocken. Die neue Woche beginnt dagegen wieder mit einem sonnigen Hoch. Ab Montag (01. März 2021) steigen die Temperaturen wieder.