Wie heftig wird das Winter-Comeback in Franken? Dieser Frage ist Stefan "Wetterochs" Ochs in seinem aktuellen Wetterbericht vom Donnerstag (31. März 2022) nachgegangen. Seine Einschätzung für die kommenden Tage: "Die Intensität der Schneefälle am Freitag und Samstag ist weiterhin unsicher."

Der Donnerstag wird demnach bereits ungemütlich. Es ist bedeckt und kommt zu schauerartigen Regenfällen bei Temperaturen nahe 8 Grad.

"Spannendes" Winterwetter: Wie viel Schnee bekommt die Region ab?

"Dann wird die Sache spannend", sagt Ochs voraus. Es komme zu einer "Gegenstromlage", bei der unterhalb von 2000 Metern Kaltluft aus Norden zu uns strömt und oberhalb von 2000 Metern Warmluft aus Südosten. Die Warmluft gleitet dabei auf die Kaltluft auf und wird angehoben.

Die Folge: In der Nacht zum Freitag (1. April) setzen Niederschläge ein, die im Laufe des Samstags (2. April) allmählich wieder abklingen. Es fällt meist Schnee, nur in tiefen Lagen ist auch Schneeregen möglich.

Wie stark die Niederschläge bei uns sein werden, kann man aktuell immer noch nicht sagen. Die Wettermodelle setzen die Schwerpunkte in Süddeutschland immer wieder an anderen Stellen. 40 Liter Wasseräquivalent pro Quadratmeter seien ebenso möglich wie nur fünf Liter.

Wetterochs warnt vor Wind

Wo viel nasser Schnee fällt, kann es zu Schneebruch kommen. Unter ganz ungünstigen Umständen können auch Hochspannungsmasten umknicken, wenn der in Böen starke (Beaufort 6 bis 7) Nord- bis Nordostwind die Leitungen wegen des anhaftenden Schnees in Schwingungen versetzt.

Das sind die weiteren Wetteraussichten für die kommenden Tage:

Werden am Freitag noch plus 3 Grad erreicht, kommen wir am Samstag wahrscheinlich nur noch auf maximal minus 1 bis plus 2 Grad .

erreicht, kommen wir am wahrscheinlich nur noch auf . Am Sonntag bringt ein Zwischenhoch niederschlagsfreies Wetter mit gelegentlichem Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei plus 5 Grad.

bringt ein Zwischenhoch niederschlagsfreies Wetter mit gelegentlichem Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei plus 5 Grad. In den Nächten zum Sonntag und zum Montag herrscht Frost bis unter minus 5 Grad .

zum Sonntag und zum Montag herrscht . Am Montag scheint tagsüber zeitweise die Sonne , bevor am Abend von Nordwesten her Regenfälle aufkommen.

scheint tagsüber zeitweise die , bevor am Abend von Nordwesten her Regenfälle aufkommen. Am Dienstag fallen weitere Niederschläge, die vorübergehend in Schnee übergehen. Die Temperaturen liegen zwischen plus 2 und plus 5 Grad.

Wie der "Wetterochs" am Mittwoch mitgeteilt hatte, würden "einige Wettermodelle eine Schneekatastrophe mit 20-30 Zentimeter Neuschnee bei einem Wasseräquivalent von 45 Litern pro Quadratmeter" erwarten. Das wären beispiellose Massen an nassem und schwerem Neuschnee, die große Schäden durch Schneebruch nach sich ziehen würden. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Ich gehe von einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent für dieses Katastrophenszenario aus", erklärt er weiter in einer aktuellen Pressemitteilung.