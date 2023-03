So wird das Wetter kommende Woche in Franken - wir müssen uns ab Mitte der Woche auf einige Unannehmlichkeiten einstellen, prognostiziert der Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

Am Sonntag fließe feuchte Kaltluft über die Nordsee zu uns. "Die Kaltluft kommt aktuell noch sehr flach herein (bis in 1200 m Höhe) und wird anschließend mächtiger (2500 m am Sonntagabend)." Dadurch gewinne auch die überwiegend geschlossene Bewölkung an Mächtigkeit und die gelegentlichen Niederschläge (teils Schnee, teils Regen) werden allmählich etwas stärker, so der "Wetterochs". Am Sonntagabend könne sich oberhalb von 350 Metern sogar eine dünne Schneedecke bilden. "Die Temperaturen steigen am Tag bis auf +5 Grad und sinken nachts bis nahe 0 Grad ab. Der West- bis Nordwestwind ist in Böen frisch."

Ab Mittwoch geht es rund: Wetterturbulenzen angekündigt

Am Montag und Dienstag ziehe ein Tief mit seinem Kern langsam von der Nord- zur Ostsee. Weiterhin sei es überwiegend bedeckt, mit meist nur leichten Niederschlägen, die teils als Regen, teils als Schnee fallen. Auch die Temperaturen blieben weitgehend konstant. "Der Wind dreht auf Südwest. Er nimmt zu, mit starken und am Dienstag sogar stürmischen Böen", prognostiziert Stefan Ochs.

"Ab Mittwoch geht's dann so richtig rund. Wir haben einen großen Kaltluftblock mit Zentrum über Skandinavien, auf den von Südwesten her Warmluft aus der Karibik prallt und wir sind genau dort, wo die Musik spielt, das heißt da, wo die Frontalzone liegt und sich die Tiefs bilden", so der Wetterexperte. "Also da wird viel los sein (Temperatursprünge, Regen, Schnee, Sturmböen), aber wann und wo genau was passieren wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen."