Nach Schneefall und Blitzeis an den Weihnachtsfeiertagen ist es mit der Kälte in Franken bald erst einmal vorbei. "Wetterochs" Stefan Ochs prophezeit für die nächsten Tage einen Wetterumschwung - und bis zu 13 Grad an Silvester.

Wie der fränkische Wetterexperte erklärt, zieht am Montag (27. Dezember 2021) von Südwesten her sehr langsam eine Warmfront über Franken hinweg. Die Temperaturen klettern ganz allmählich.

Tauwetter in Franken: Temperaturen klettern zwischen den Jahren in den zweistelligen Bereich

In der nördlichen Fränkischen Schweiz steigt das Thermometer erst am Montagmittag über 0 Grad, während zugleich in Bad Windsheim plus 6 Grad gemessen werden. Dabei ist es anhaltend bedeckt und gelegentlich fällt Regen, in der nördlichen und östlichen Fränkischen Schweiz auch Schnee. "Lokal kann sich durchaus mal etwas Glatteis bilden", warnt Ochs.

Ab Dienstag (27. Dezember) werde in zunehmendem Maß milde Atlantikluft aus dem Seegebiet zwischen den Azoren und Madeira zu uns gelenkt. Dort ist das Wasser 19 Grad warm. Und dementsprechend gehen die Temperaturen auch in Franken nach oben, von 6 bis 10 Grad am Dienstag und Mittwoch auf 13 Grad am Donnerstag und Freitag.

Dabei ist es überwiegend wechselnd bis stark bewölkt - mit schauerartigen Regenfällen.

Warm - aber auch nass und windig: So wird das Wetter bis Silvester

Der zeitweise frische und in Böen starke Wind weht anfangs aus südlichen, ab Donnerstag dann aus westlichen Richtungen.

"So hohe Temperaturen sind im Winter bei uns übrigens nicht ungewöhnlich", berichtet Ochs. Es komme einfach darauf an, wie schnell die Luft vom warmen Atlantik zu uns transportiert wird.

Im Jahr 1925 habe es dem "Wetterochs" zufolge in Nürnberg eine Serie milder Tage mit 12,7 Grad am 29., 17,8 (!) Grad am 30. und 13,5 Grad am 31. Dezember gegeben. Mit einer mittleren Temperatur von minus 0,1 Grad lag der Dezember 1925 aber trotzdem insgesamt deutlich unter dem aktuellen klimatischen Mittel von plus 1,5 Grad (Referenzzeitraum 1991 bis 2020). Damals seien auch am 5. und am 6. Dezember Minimumtemperaturen von minus 19,1 Grad verzeichnet. Die Wetterschwankungen vor fast 100 Jahren fielen also deutlich heftiger als 2021.