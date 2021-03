Zum Start in die neue Woche erwartet uns in Franken am Montag (22. März 2021) und Dienstag (23. März 2021) ein Hoch aus der Normandie kommend. Das bedeutet für uns laut Stefan "Wetterochs" Ochs, dass es weiterhin bewölkt und regnerisch bleibt.

Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen maximal 8 Grad. Am Mittwoch (24. März 2021) soll es schon besser aussehen: Zur Wochenmitte wird es heiter bis wolkig bei maximal 15 Grad.

Heiter bis wolkig - dazu 15 Grad in Franken

Zum Wochenende hin können wir wieder mit vereinzelten Regenschauern rechnen, die Temperaturen bleiben stabil bei 15 Grad.

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst eher leicht unter und ab der Wochenmitte eher leicht über 0 Grad, so der "Wetterochs".