Wetterprognose am Wochenende: Wie wird das Wetter in Franken?

In der kommenden Woche wird eine extreme Hitzewelle in Deutschland erwartet: Bis zu 40 Grad sind dabei möglich. Wie entwickelt sich das Wetter bis dahin?

Das Wetter am Wochenende wird in Franken durchwachsen, erklärt unter anderem der fränkische Wetter-Experte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

Durchwachsenes Wetter am Wochenende

Für den Start ins Wochenende wird es am Samstag (20. Juni 2020) in Franken teils sonnig, größtenteils jedoch eher bewölkt. Außerdem ist mit einigen leichten Böen von Nordwesten zu rechnen. Vereinzelt kann es zu Regenschauern kommen. Die Höchsttemperatur beträgt 22 Grad, wie unter anderem der "Wetterochs", Stefan Ochs aus Herzogenaurach, berichtet. In der Nacht zu Sonntag kühlt es regional auf bis zu 12 Grad ab, wie der deutsche Wetterdienst berichtet.

Am Sonntag (21. Juni 2020) ist im Laufe des Tages mit steigenden Temperaturen zu rechnen: Hier sind bis zu 26 Grad möglich. Dabei bleibt es meist freundlich und trocken. In Bamberg und Nürnberg werden 24 Grad erwartet, in Würzburg 25 Grad. Das meldet der "deutsche Wetterdienst" (DWD).

Auch am Montag bleibt das Franken-Wetter laut Ochs durchwachsen. Von Dienstag bis Donnerstag zieht ein Hoch mit seinem Zentrum von Benelux kommend über Norddeutschland zur Ostsee. Verkompliziert wird die Lage durch einen sogenannten Kaltlufttropfen (kalte Luft in 4000 bis 6000 Meter Höhe), der am Dienstag über Polen liegt. Wandert dieser südwärts nach Ungarn, wird er sich bei uns nur wenig bemerkbar machen: Heiter bis wolkig, vereinzelte Schauer oder Gewittern, Anstieg der Tageshöchsttemperaturen von 25 Grad am Dienstag auf 28 Grad am Donnerstag. Der Kaltlufttropfen könnte aber auch nach Ostbayern wandern. In dem Fall gäbe es bei uns vor allem am Mittwoch eine rege Schauer- und Gewittertätigkeit. Mehr als 25 Grad würden bei dieser Variante nicht herausspringen.

Danach steigen die Temperaturen in der nächsten Woche am Freitag und Samstag vorübergehend kräftig an, sagt Ochs voraus.