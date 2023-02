Franken aktualisiert vor 18 Minuten

Sturmwarnung

Erneute Vorab-Warnung vor Sturmböen - Wetterexperte sieht "Gefahr einer größeren Hochwasserwelle"

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagabend Vorab-Sturmwarnungen für Franken ausgegeben, die ab dem frühen Freitag (3. Februar 2023) gelten sollen. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs kündigt ebenfalls verbreiteten stürmisches Wetter an, warnt aber vor allem vor "einer größeren Hochwasserwelle" in Franken, die auch bebaute Gebiete betreffen könnte.