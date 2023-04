Wer sich für diese Woche auf Schmuddelwetter eingestellt hat, der kann wohl erleichtert aufatmen. Denn ganz so schlimm wird es wohl nicht. "Am Mittwoch und am Donnerstag bleibt es niederschlagsfrei. Dabei ist es am Mittwoch wechselnd wolkig und am Donnerstag überwiegend sonnig. Die Tageshöchsttemperatur steigt von 8 auf 12 Grad", so der Wetterexperte Stefan Ochs.

Gleichzeitig warnt der "Wetterochs" aber vor einem kleinen "Staubteufel", der durch die intensive Sonneneinstrahlung angefacht wird. "Obwohl die allgemeine Luftbewegung nur gering ist, kann es zurzeit doch lokal sehr eng begrenzt zur Bildung von kleinen Wirbeln mit stürmischen Böen kommen." Das bedeutet: Es kann ordentlich wehen.

Wetter wird zur Oster-Überraschung - "heiter bis wolkig" oder "Dauerregen bei 7 Grad"

Wie wird aber nun das Osterwochenende? Am Karfreitag hängt noch ein Tief über Franken - und dieses macht das Wetter unberechenbar. "Viele Wettermodelle zeigen bedecktes Wetter mit geringen Regen bei maximal 7 Grad. Beim deutschen ICON-Modell dagegen bleibt es trocken bei sonnigem Wetter in der ersten und wolkigem Wetter in der zweiten Tageshälfte", so Stefan Ochs.

Und "beide Extreme" sind auch für Karsamstag und Ostersonntag möglich - und machen eine Vorhersage laut dem "Wetterochs" schwierig: Entweder es wird "heiter bis wolkig" oder es gibt "Dauerregen bei 7 Grad". Für die Ostereiersuche am Sonntag müssen wir uns wohl oder übel überraschen lassen. Eins ist aber sicher: Der Osterbrunch wird wohl in jedem Fall drinnen stattfinden, denn es sind nur bescheidene 13 Grad zu erwarten. Wenigstens ist aber von Schnee keine Rede mehr.

Ein Trostpflaster für die Unsicherheit: "Für den Ostermontag sieht es tendenziell am besten aus und da sind dann mit Glück und Sonnenschein 16 Grad möglich." Ob sich diese positive Tendenz in der kommenden Woche wohl halten wird? Da spannt uns Stefan Ochs noch auf die Folter.