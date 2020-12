Wettervorhersage für Weihnachten: Weißbedeckte Dörfer, Wälder und Städte wird es dieses Jahr an Heiligabend wohl nicht geben. Die Wetterprognose für Franken verheißt nichts Gutes für Schnee-Liebhaber: Heiligabend herrscht ein nasskaltes Wetter - doch für die Feiertage gibt es ein wenig Hoffnung, wie Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) mitteilt. Weiße Weihnachten fallen wohl in diesem Jahr - mal wieder - aus.

Am Montag (21.12.2020) bleibt es tagsüber trocken, aber es ist weiterhin meist bedeckt. Am Montagabend kommen kräftige Regenfälle auf. Am Dienstag (22.12.2020) und Mittwoch (23.12.2020) zieht ein Tief von den Azoren nach Dänemark und bringt damit zunächst einmal milde Luft nach Franken. Es regnet ergiebig bei Temperaturen um die zwölf Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind mit teils starken Böen.

Wetter an Weihnachten in Franken: Es fällt teilweise Schnee

An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen bleibt dieses Tief über Dänemark liegen und lenkt nasskalte Nordseeluft zu uns. An Heiligabend beträgt die Höchsttemperatur um die sechs Grad. Am Donnerstag (24.12.2020) regnet es noch zeitweise. Die Temperaturen sinken im Laufe des Tages von 10 auf 5 Grad. Der Westwind ist zeitweise frisch und in Böen stark.

Es deuten sich Gesamtniederschlagsmengen zwischen 20 Litern pro Quadratmeter im Regnitztal und 40 Litern in der Fränkischen Schweiz an. Das deutsche ICON-Wettermodell legt da sogar nochmal 10 Liter drauf und da kämen wir dann doch in den Bereich, wo mit erhöhten Pegelständen und vereinzelten Überschwemmungen zu rechnen wäre.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Es gibt vereinzelte, in der Fränkischen auch vermehrte Schneeschauer. Oberhalb von 500 m herrscht Dauerfrost und da bleibt auch ein bisschen Schnee liegen. Im Regnitztal liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen +2 und +3 Grad. Nachts gibt es allgemein Frost zwischen -1 und -3 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus West.

Schnee bleibt wahrscheinlich nicht liegen

Liegen bleiben wird der Schnee im Flachland vermutlich aber nicht - in Lagen oberhalb von 400 Metern sieht es anders aus. Hier könnte etwas Schnee am 1. Feiertag liegen bleiben. Am Tag werden es dann bis zu +3 Grad. Unterhalb von 400 Metern bleibt es wahrscheinlich auch nachts frostfrei. Der aus westlichen Richtungen wehende Wind frischt zeitweise stark auf.

Nach Weihnachten zieht ein großes Tief von Island kommend zur Nordsee. Es bringt uns windiges und unfreundliches Wetter. Anfangs fällt Schnee, dann Regen, der schließlich wieder in Schneeregen und Schnee übergeht.

Das milde Wetter im Dezember ist keine Überraschung: Meteorologen warnen, dass die Wintersaison 2020/21 ein "Rekord-Winter" werden könnte.