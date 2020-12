Wettervorhersage für Weihnachten: Weißbedeckte Dörfer, Wälder und Städte wird es dieses Jahr an Heiligabend wohl nicht geben. Die Wetterprognose für Franken verheißt nichts Gutes für Schnee-Liebhaber: Heiligabend herrscht ein nasskaltes Wetter - doch für die Feiertage gibt es ein wenig Hoffnung, wie Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) mitteilt.

Kommenden Dienstag (22.12.2020) und Mittwoch (23.12.2020) zieht ein Tief von den Azoren nach Dänemark und bringt damit zunächst einmal milde Luft nach Franken. Es regnet ergiebig bei Temperaturen um die zwölf Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind mit teils starken Böen.

Weihnachtswetter in Franken: Erst nass, doch dann könnte Schnee fallen

An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen bleibt dieses Tief über Dänemark liegen und lenkt nasskalte Nordseeluft zu uns. An Heiligabend beträgt die Höchsttemperatur um die sechs Grad. Schauerartige Niederschläge treten auf, die aber - und jetzt wird es spannend - am 1. Weihnachtsfeiertag von Regen in Schnee übergehen.

Liegen bleiben wird der Schnee im Flachland vermutlich aber nicht - in Lagen oberhalb von 400 Metern sieht es anders aus. Hier könnte etwas Schnee am 1. Feiertag liegen bleiben. Am Tag werden es dann bis zu +3 Grad. Unterhalb von 400 Metern bleibt es wahrscheinlich auch nachts frostfrei. Der aus westlichen Richtungen wehende Wind frischt zeitweise stark auf.

Am 2. Weihnachtsfeiertag geht die Temperatur leicht zurück. In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag kann es Frost geben. In den Höhenlagen der Fränkischen Schweiz könnte sich wiederum eine dünne Schneedecke bilden.

So wird das Wetter in Franken am letzten Advents-Wochenende

Dieses Wochenende (19. und 20.12.2020) herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Häufig ist es neblig-trüb, zeitweise kann aber auch die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad. Unter günstigen Bedingungen, wenn die Sonne über Mittag scheint, sind auch Werte bis zu zwölf Grad möglich. Nachts kühlt es bis null Grad ab. Außerdem weht am Samstag ein kalter Südostwind.

Am Sonntag (20.12.2020) und Montag (21.12.2020) bringen uns schwache Tiefausläufer eine überwiegend geschlossene Wolkendecke, aus der ab und zu Regen fällt. Am Tag beträgt die Temperatur maximal sechs Grad und nachts drei Grad.

Das milde Wetter im Dezember ist keine Überraschung: Meteorologen warnen, dass die Wintersaison 2020/21 ein "Rekord-Winter" werden könnte.