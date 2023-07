Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag (29. Juli 2023) vor starkem Gewitter in vielen Teilen Frankens. Die Warnungen gelten vorläufig bis zum Nachmittag. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass im Tagesverlauf noch weitere Meldungen dazukommen.

In welchen Städten und Kreisen du dich vor Unwetter und möglichen Blitzschlägen in Acht nehmen musst, erfährst du hier.

Unwetter-Warnung des DWD - hier wird vor starken Gewittern gewarnt

Folgende fränkische Kreise betrifft die Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kitzingen

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Örtlich kann es Blitzschlag geben, so der DWD. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Du solltest dich deshalb vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder Gegenständen in Acht nehmen. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich, heißt es. Am Freitag (28. Juli 2023) warnte der DWD erst vor Dauerregen.

Vorschaubild: © Kathrin Zeilmann/dpa