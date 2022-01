Es soll weiter neblig und trüb bleiben, stellt der Herzogenauracher "Wetterochs" fest. Der Experte ist der Ansicht, dass uns „bis einschließlich Sonntag das ruhige Hochdruckwetter erhalten“ bleibt. Bis dahin bleibe es „teils trüb durch Nebel oder Hochnebel, teils heiter“. Mit Niederschlägen sei indes nicht zu rechnen. Am Sonntag, 16. Januar 2022, komme dann „eine leichte westliche Brise“ auf, erklärt Ochs.

Tagsüber rechnet der Meteorologe je nach Sonnenscheindauer mit Temperaturen zwischen null und fünf Grad. In der Nacht schwanke das Thermostat zwischen null und -10 Grad. In der Fränkischen Schweiz seien in Verbindung mit Schnee sogar Werte bis unter -15 Grad möglich. Bereits am Mittwoch (12. Januar) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost. Praktisch ist ganz Franken betroffen - allerdings gilt nur Warnstufe 1 von 4. Trotzdem müssen vor allem Autofahrer mit glatten Straßen rechnen.

Wetter in Franken: DWD-Warnung vor Frost - Kaltfront ab Montag

Ab Montag rechnet Ochs mit einer Kaltfront, die uns vor allem „schauerartige Niederschläge“ beschere. „Anfangs kann in tiefen Lagen Regen fallen, ansonsten schneit es“, schildert Ochs. Im Regnitztal könne es zu Temperaturen von rund drei Grad kommen, „oberhalb von 500 Metern“ sei mit Frost zu rechnen. Zudem gehe er von einem in Böen starken Westwind aus.

Wie nachhaltig und intensiv sich die Kaltluftfront letztendlich auswirke, sei noch nicht abzusehen. Laut Ochs sei sowohl „eine schnelle Rückkehr zum ruhigen Hochdruckwetter“, als auch „der Beginn einer winterlichen Phase mit Dauerfrost und Schneefällen“ möglich.

Ochs behält zudem die Grundwasserstände im Blick, die sich auf einem Allzeit-Niedrigstwert befinden. Das niederschlagsreiche Wetter der vergangenen Tage und Wochen habe hier, zumindest teilweise, für Entspannung gesorgt. Ochs erklärt: „Rund zwei Drittel der Messstellen melden tatsächlich hohe Stände. An einem Drittel tut sich aber nicht viel oder gar nichts“.

Grundwasserpegel extrem niedrig

Vier Messstellen in der Region um Betzenstein würden sogar auf dem Allzeit-Niedrigstwert verharren. Das Grundwasser befinde sich dort rund 40 bis 80 Meter unter dem Gelände. Trotzdem bleibt der Meteorologe positiv. „Vielleicht dauert es ja einfach noch, bis das Regenwasser dort unten ankommt.“