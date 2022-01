Das neue Jahr 2022 hat gestartet und wir können auf einen sonnigen und milden Silvester-Tag zurückblicken. Auch die Nacht auf den 1. Januar war verbreitet mild und klar bei Temperaturen um die 10 Grad, wie Stefan "Wetterochs" Ochs berichtet.

Tagsüber kann laut Wetterochs immer mal wieder die Sonne scheinen. Es weht ein schwacher Westwind, der im Laufe des Tages abnimmt. Die Temperaturen erreichen um die 12 Grad.

Wetter-Start ins neue Jahr: Die zweite Nacht wird neblig und kühl

In der Nacht zum Sonntag wird es laut Wetterochs teils klar, teils neblig. Es kühlt auf 5 Grad ab. Nach rascher Nebelauflösung ziehen am Sonntag Wolkenfelder durch Franken, die die Sonne verdecken. Die Temperaturen werden trotzdem mild bei 10 Grad. Der schwache Wind weht aus Südost. Der Wetterochs kündigt an: "Es bleibt zunächst niederschlagsfrei, bevor in der Nacht zum Montag erste Regenschauer auftreten."

Am Montag und Dienstag wird es dann ungemütlich: Dichte Wolken bringen uns schauerartige Regenfälle.

Die Temperaturen sinken langsam von 10 auf 7 Grad. Der Westwind bringt starke Windböen und am Dienstag treten laut dem Wetter-Experten möglicherweise sogar Sturmböen auf.

Schneeregen und Schneeschauer im Laufe der ersten Januar-Woche

Der Winter kommt zurück - aber nur kurz: Mitte nächster Woche fließt Meereskaltluft von Island über die Nordsee zu uns. Es wird nasskalt mit Schneeregen- und Schneeschauern. "Am Tag bis 4 Grad, nachts nahe 0 Grad", kündigt der Wetterochs an. Es wird wieder kälter in Franken. Der Winter ist also doch noch nicht endgültig vorbei.

Aber: "Nach richtigem Winterwetter sieht das alles nicht aus", sagt der Meteorologe. Ein extremes Kältegebiet mit Zentrum über Ostkanada komme östlich von New York in Kontakt mit dem warmen Golfstromwasser, dadurch bilde sich dort neue Tiefs, die allerdings für echtes Winterwetter viel zu mild sind.