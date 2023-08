Mit Sommer hat das aktuelle Wetter in Franken wenig zu tun. Grund dafür ist nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ein für die Jahreszeit recht kräftiges Tief, das von Irland zur südlichen Nordsee zieht.

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") bezeichnet die Wetterlage als "wirklich außergewöhnlich". Er könne sich nicht daran erinnern, dass Anfang August jemals Tiefdruckgebiete vom Atlantik mit solcher Wucht nach Mitteleuropa vorgedrungen wären. Nach einer kurzen Warmfront, die Bayern zügig ostwärts überquerte, zieht bereits die nächste Kaltfront nach.

Wetter in Franken: der Ausblick auf die nächsten Tage

Der Start in die zweite Wochenhälfte beginnt am Donnerstag (03. August 2023) tagsüber wechselnd bewölkt, wobei es vor allem im westlichen Franken zu Regen und Regenschauern kommen. In zwischenzeitlich längeren trockenen Phasen kann sich aber auch die Sonne immer wieder zeigen. Mit maximal 19 bis 21 Grad für die Jahreszeit allerdings weiterhin zu kühl. In Böen weht ein starker, teilweise auch stürmischer Südwestwind der Stufe neun auf der Beaufortskala. In der Nacht beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Nur im westlichen Franken kann es in der Nacht nass bleiben. Ansonsten ist es trocken und windschwach.

Am Freitag (04. August 2023) liegt eine sogenannte Trogwetterlage über dem Norden Bayerns. Das bedeutet, in Franken ist die Luft am labilsten und kühlsten. Im Tagesverlauf ziehen dann zahlreiche Schauer und Gewitter auf, die auch unwetterartig ausfällen können. Lokal kann es deshalb sogar zu Überschwemmungen kommen. Mit maximal 20 Grad wird es noch etwas kühler als am vorherigen Tag. Von den Gewitterböen abgesehen weht nur noch ein schwacher Wind aus Westen.

Das Wochenende wird von einem Tief beeinflusst, das von England nach Norddeutschland zieht. Das wirkt sich auch auf den Freistaat aus, wo sich am Samstag (05. August 2023) starke Bewölkung und Regenschauer immer wieder abwechseln. Bei Höchsttemperaturen von 17 bis 21 Grad weht ein schwacher Wind aus Nordwesten. In der Nacht zu Sonntag kann es weiterhin immer wieder regnen. Die Minima liegen dabei zwischen 8 und 13 Grad.

DWD zieht Fazit: Juli 2023 in Bayern warm und sonnig

Das Wetter am Sonntag (06. August 2023) bleibt im Vergleich zu Samstag unverändert. Es ist weiterhin stark bewölkt und kann im Laufe des Tages bei Werten bis zu 21 Grad immer wieder regnen, bevor die Temperaturen in der Nacht zu Montag auf bis 10 Grad sinken. Eine durchgreifende Wetterbesserung sei frühstens ab dem 11. August möglich, so Stefan Ochs. Wetterexperte Dominik Jung vom Meteo-Netzwerk Q.met und dem Portal wetter.net stellte währenddessen bereits eine Prognose für den ganzen August auf.

Der Juli 2023 zeigte sich vor allem in der ersten Hälfte von seiner warmen und sonnigen Seite. Eine "unbeständige Wetterlage" stellte sich nach Angaben des DWD erst zu Beginn des letzten Monatsdrittels ein, "wodurch bundesweit ein deutlich kühlerer und niederschlagsreicher Witterungsabschnitt eingeleitet wurde". Das machte sich auch in Bayern bemerkbar, wo der Monat mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 °C im Vergleich mit den Mittelwerten (16,6 °C) deutlich zu warm ausfiel. Auch die Sonnenscheindauer befand sich mit 240 Stunden (221 Stunden) über dem Monatsmittelmittel. Dazu war es mit 105 Litern pro Quadratmeter (101 Litern pro Quadratmeter) allerdings auch etwas zu nass, resümiert der DWD.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (NEWS5)