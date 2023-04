Regen, Kälteeinbruch, Gewitter und jetzt auch noch Schnee in Franken: Die Wetterprognose für die aktuelle Woche wird mit jedem Tag ein bisschen ungemütlicher. Statt Frühlingsbeginn stehen die Zeichen jetzt sogar auf Winterrückkehr. Zumindest fürs anstehende Wochenende gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Zuvor bestimmt aber am Mittwoch (19. April 2023) ein Kaltlufttropfen die Wetterlage in der Region: Die Kaltfront bringt in der ersten Tageshälfte Wolken und Regen, zum Nachmittag hin soll es aber aufheitern und weitere Niederschläge ausbleiben. Allerdings treten teils starke Böen auf und die Temperaturen erreichen höchstens 11 Grad.

Wetter in Franken immer noch trüb: Kaltlufttropfen zieht aber weiter

In der Nacht auf Donnerstag geht es zumindest im Bamberger Raum bewölkt und mit einzelnen Schauern weiter, sagt der Herzogenauracher Meteorologe Stefan Ochs voraus. Im Süden bleibt es dagegen trocken und es klart auf. Im Laufe des Tages zieht der Kaltlufttropfen in Richtung Westen ab und wird von deutlich feuchterer und wärmerer Luft abgelöst.

"Einige Wettermodelle erwarten dadurch am frühen Nachmittag sogar einzelne Warmlufteinschub-Gewitter", erklärt der "Wetterochs" in seiner aktuellen Vorhersage. Merklich warmer als am Vortag wird es mit gerade einmal 12 Grad nicht.

Anschließend klettern die Temperaturen allmählich nach oben, die Luft bleibt am Freitag und Samstag trotzdem ziemlich feucht und wolkenreich. Bei zeitweisem Sonnenschein soll das Thermometer aber bis zu 20 Grad anzeigen.

Mit 17 Grad wird es auch am Sonntag noch mild, bevor es dann in der nächsten Woche zum Kälteeinbruch kommt. "Die Schauer sind bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt", so Stefan Ochs. Vor allem zur Mitte der Woche kann nachts auch noch Frost auftreten.

