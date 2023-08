Der Wetterexperte Stefan Ochs, der in Franken als "Wetterochs" bekannt ist, gab den Wetterbericht für die laufende Woche bekannt. Bleibt es kühl und regnerisch oder kommt der Sommer zurück?

Am Montag (28. August) schickt ein "ungewöhnlich intensives Tief" Regenwolken nach Franken. Daher kann es immer mal wieder schauern - so auch laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bamberg in Oberfranken.

Erste Wochenhälfte wird kühl und nass - zweite Wochenhälfte verspricht Besserung

In der Nacht zu Dienstag (29. August 2023) kommen in der zweiten Nachthälfte etwas stärkere Regenfälle auf, die dann am Dienstag in der zweiten Tageshälfte wieder abklingen. Die Sonne soll auch an diesem Tag nicht scheinen. Tagsüber liegen die Temperaturen bei rund 15 und in der kommenden Nacht bei 12 Grad. Der schwache Wind dreht langsam von Nord auf Nordwest. In Bamberg kann es laut dem DWD sogar ein Grad wärmer werden.

Am Mittwoch (30. August 2023) und Donnerstag (31. August 2023) können sich jeweils morgens Frühnebelfelder bilden. Nach deren Auflösung wird es wechselnd bewölkt, mit kurzen Zwischenaufheiterungen.

Örtlich kann es immer mal wieder regnen. Tagsüber wird es wärmer, mit Höchsttemperaturen von etwa 21 Grad. Nachts kühlt es auf rund 10 Grad ab. Ein schwacher Wind soll aufkommen.

Wochenende wird eher sommerlich - Temperaturen bis 27 Grad

Von Freitag (1. September 2023) bis Sonntag (3. September 2023) zieht ein Tief über Westeuropa nach Süden und lenkt an seiner Ostflanke warme Mittelmeerluft nach Franken. Es wird heiter bis wolkig. Maximal werden am Freitag 25 und ab Samstag (2. September 2023) 27 Grad erreicht. "Ob sich vereinzelte Schauer und Gewitter bilden werden, kann man noch nicht sagen", so der Wetterochs. Außerdem weht ein schwacher Wind.

Diese Prognosen decken sich auch mit den Wetter-Aussichten für Deutschland. Diese gehen allerdings etwas weiter als Anfang September und geben einen Ausblick auf den gesamten September.