In Teilen Frankens wird es Ende der Woche wirklich zapfig. Denn bis Samstag zieht eine Kaltfront von Russland aus über Polen in Richtung Deutschland. So mach Wetterexperte Stefan Ochs auch Hoffnungen auf einen Wintereinbruch; "Die Südwestgrenze dieser Kaltluft erreicht dabei Oberfranken, wo der erste Schnee fallen kann." Aber: "Mittelfranken dürfte in der milderen Luft verbleiben."

Bis zum Wochenende hält der bisherige November-Trend aber durch - und der ist absoluter Durchschnitt für die Jahreszeit. "Am Donnerstag und Freitag ist es wechselnd bewölkt mit schauerartigen Regenfällen. Am Donnerstagmittag gibt es einige Zwischenaufheiterungen und es wird bis zu 13 Grad warm", so der "Wetterochs". Ansonsten liegen die Temperaturen zum Ende der Woche hin bei rund acht Grad.

Der Winter kommt! Zumindest ins nördliche Oberfranken

Am Wochenende selbst ist Franken zweigeteilt: frostig im Norden und mild in der Mitte und dem Süden. "Im Grenzbereich zwischen den beiden Luftmassen bildet sich über Oberfranken ein Niederschlagsgebiet. Dabei ist noch nicht klar, wie weit nach Südwesten der Regen in Schnee übergehen wird", erläutert der Wetterexperte aus Herzogenaurach. Im Rest der Region ist jedoch weiterhin Regen angesagt.

Doch nicht nur der "Wetterochs" sagt für das Wochenende einen örtlichen Wintereinbruch voraus, auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schnee und Frost. In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD in Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz Regen und Schnee. Dort soll es insbesondere in höheren Lagen zu glatten Straßen kommen, wie es weiter hieß.

Am Sonntag kehrt das Wetter dann in seinen November-Trott zurück. "Die Kaltluft wird wieder nach Nordosten zurückgedrängt und es ist überall teil neblig, teils wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern bei maximal 8 Grad", prognostiziert Stefan Ochs. Und so bleibt es auch in der kommenden Woche: Regen, Nebel und ein bisschen Sonnenschein.

Zum Thema: "So kalt wie seit 20 Jahren nicht mehr" - Wintereinbruch im Dezember soll uns eiskalt erwischen