Wie wird das Wetter in der kommenden Woche und am 1. Mai?

Am Donnerstag (27. April 2023) ist es noch wechselnd wolkig mit Zwischenaufheiterungen und es bleibt trocken. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs werden maximal 15 Grad erreicht.

Wetter in Franken: So wird es die kommende Woche und am 1. Mai

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für Freitag teils kräftige Schauer und Gewitter an. Das Wochenende soll dann freundlicher werden, bevor es am Montag vor allem im Westen und im Süden Bayerns regnerisch wird.

Am Freitag überquert uns die Warmfront und bringt von 8 bis 13 Uhr Regen. Nachmittags lockert die Wolkendecke auf, es gibt nur noch vereinzelte Schauer und die Temperaturen steigen bis auf 16 Grad. Am späten Nachmittag oder am Abend erreicht uns dann die Kaltfront, die je nach Wettermodell mit mehr oder weniger zahlreichen Schauern und Gewittern verbunden ist.

Der Samstag beginnt stark bewölkt. An den östlichen Mittelgebirgen und am östlichen Alpenrand fällt vormittags noch etwas Regen. Sonst soll es laut DWD überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 19 Grad.

Für Sonntag kündigt der DWD einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken an. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Montag, dem 1. Mai, werden laut einem Sprecher des DWD vor allem die Temperaturen frühlingshaft: Das Thermometer zeigt dann voraussichtlich Werte zwischen 17 und 21 Grad. Am Vormittag bekommt jedoch vor allem die Westhälfte Bayerns Schauer und Gewitter ab. Nachmittags verlagert sich das schlechte Wetter in die Südhälfte Richtung Alpen. Die Sonne zeigt sich hauptsächlich im Osten Bayern, sagte der Sprecher.

red mit dpa