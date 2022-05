Das Wetter in Franken bleibt das gesamte Wochenende über stabil warm, sonnig und trocken. Das erklärte der Wetterexperte Stefan Ochs am Samstag.

Die Temperaturen steigen auf etwa 28 Grad am Sonntag. Zu Beginn der kommenden Woche kann es zu Gewittern und heftigen Schauern kommen.

Erst sonnig warm, dann Schauer und Gewitter am Montag

Wie der Wetterexperte erläutert, führt eine von Frankreich kommende Konvergenzzone am Montag zu auffrischendem Wind und zu Gewittern. Eine Konvergenzzone ist eine Zone, " in der die Luft zusammenströmt und aufsteigt. In der Konvergenzzone treten verbreitet Schauer und Gewitter auf", so Ochs. Die Temperatur liegt aber weiter hoch bei etwa 29 Grad.

Die Gewitter werden mit etwa 30 km/h nach Osten getrieben und bleiben so nicht an einem Ort. Das führt dazu, dass auftretende Schauer intensiv, aber nicht lange andauernd sind. Die Gefahr von Überflutungen sollte also gering sein.

Das Wetter klart sich am Dienstag wohl wieder auf und es kommen nur noch vereinzelte Schauer vor. Die Temperaturen werden bei bis zu 24 Grad liegen. Voraussichtlich steigen die Temperaturen gegen Wochenmitte und -ende wieder an auf dann über 30 Grad. Ob schon am Donnerstagabend oder erst am Tag darauf eine Wetterverschlechterung einsetzen wird, ist noch unsicher.