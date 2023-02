Kälte zum Start in die letzte Februar-Woche: Bei viel Sonnenschein und Temperaturen um den Gefrierpunkt neigt sich der Februar in Franken dem Ende entgegen. Wie ändert sich das Wetter im Laufe der Woche?

Am Montag und Dienstag dominiert weiterhin trockene Kaltluft. Diese sorgt dafür, dass die Temperaturen tagsüber kaum über plus fünf Grad hinauskommen. In den Nächten sinken die Werte laut wetter.com auf winterliche minus drei Grad. Grundsätzlich wird zum Start der Woche viel Sonnenschein erwartet - lediglich vereinzelte Quellwolken können diesen zeitweise behindern.

Mehr Sonne ab Mittwoch - aber Schneefall am Wochenende?

Im Verlaufe der Woche bleibt das Wetter recht ähnlich: Zum meteorologischen Frühlingsanfang am Mittwoch (01. März) verschwinden sogar die Wolken, sodass die Sonne "praktisch ungestört scheint", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs. Selbiges gilt für den Donnerstag. Richtig warm wird es trotzdem nicht - die Tageshöchstwerte liegen voraussichtlich bei sieben bis neun Grad. Niederschläge werden an beiden Tagen nicht erwartet. Der Wind kommt aus nordöstlicher Richtung und frischt tagsüber in Böen auf.

Die Nächte bleiben klar, trocken und kalt. Bis zu minus fünf Grad werden erwartet, lediglich in der Nacht auf Donnerstag bleibt es womöglich "etwas milder".

Am Freitag wandert das bis dahin dominierende Hoch weiter und macht Platz für eine Kaltluftfront aus Grönland. Zum Wochenende hin wird es deshalb voraussichtlich wieder etwas kälter und windiger. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis sieben Grad. Zudem kommt es vereinzelt zu geringem Niederschlag - in Teilen Frankens ist sogar Schneefall oder Schneeregen möglich, beispielsweise in den Landkreisen Wunsiedel und Hof.