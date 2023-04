So ungemütlich wie das Wochenende in Franken aufgehört hat, geht es ab Montag auch weiter. Zwar ist es am Montag bei Wind und kühlen Temperaturen "überwiegend sonnig und nur gelegentlich wolkig", wie Wetterexperte Stefan Ochs prognostiziert. Am Dienstag zieht die Wolkendecke wieder zu.

Die bringt aber nicht nur vom Gefühl her dunkles Winter-Feeling. Der "Wetterochs" sagt voraus: "Vielleicht fallen am Dienstag hier und dort mal ein paar Schneeflocken. Ansonsten bleibt es niederschlagsfrei." Außerdem bleibt es kühl, mehr als sechs Grad Celsius haben die ersten Apriltage nicht zu bieten. In höheren Lagen ist wohl auch Frost angesagt,

Es bleibt eher ungemütlich - Hier drohen Überschwemmungen

Zudem warnt der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) im Norden des Freistaates auch weiterhin vor Überschwemmungen. Die Itz habe im Landkreis Bamberg und Coburg bereits die Meldestufe 3 erreicht, teilte der HND am Montag mit. Damit bestehe Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete. Mit der Meldestufe 2 warnte der HND in mehreren Landkreisen vor Überschwemmungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Betroffen waren unter anderem die Fränkische Saale und die Sinn. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel könnten über die Ufer treten.

Ab Mittwoch lässt wenigstens der Wind allmählich nach. "Aber es ist weiterhin bewölkt, mit nur kurzen Zwischenaufheiterungen und die Kaltluft wankt und weicht nicht, sodass nur maximal 5 Grad erreicht werden", so Wetter-Profi Stefan Ochs. In der Fränkischen Schweiz ist weiterhin mit Schnee zu rechnen?

Bleibt es aber auch an Ostern eher weihnachtlich? Der "Wetterochs" ist optimistisch, dass der Frühling doch noch seine vorsichtigen Fühler ausstreckt. "Von Gründonnerstag bis Ostermontag bleibt zwar der Kaltluftkörper über Mitteleuropa liegen, aber da es keinen Nachschub aus der Arktis gibt, führt die kräftige Aprilsonne zu einer langsamen Erwärmung. Somit klettern die Tageshöchsttemperaturen in dem Zeitraum von 7 auf 13 Grad", meint der Meteorologe aus Herzogenaurach.

Dennoch könnte ein kleines Tief aus Schottland zum "Feiertagsverderber" werden und noch einmal für Regen sorgen. Aber: "Erst die generelle Erwärmung und der zunehmende Feuchtegehalt der Luftmasse führen dann am nächsten Wochenende zu deutlich höheren Nachttemperaturen."