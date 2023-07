Ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen zieht vom Atlantik zu uns nach Europa. Heiße Hundstage sind daher weiterhin nicht in Sicht. "Stattdessen spricht inzwischen so mancher von der 'Hundskälte'", berichtet der Wetter-Experte Stefan Ochs.

Am Freitag (28. Juli) ist es überwiegend bedeckt, mit einzelnen Regenfällen und Gewittern. Dass wir uns im Warmsektor eines Tiefs befinden, merke man vor allem an der leichten Schwüle, die derzeit vorherrscht. Weil die Sonne kaum scheint, werden nur maximal 21 Grad erreicht.

Wind und Dauerregen - der Freitag in Franken

Der Südwestwind ist in Böen frisch, mit der Gefahr von Sturmböen in Gewitternähe. Außerdem warnt der Deutsche Wetterdienst am Freitag in vielen fränkischen Regionen vor Dauerregen.

Am Samstag (29. Juli) überquert Franken eine Kaltfront, "die recht diffus daherkommt" und über den Tag verteilt einzelne Schauer und Gewitter bringt. Die Neigung zu Zwischenaufheiterungen nimmt im Tagesverlauf zu und es werden Höchsttemperaturen von 23 bis 25 Grad erreicht. Teils mäßiger, teils starker Wind weht aus Südwest.

In der Nacht zum Sonntag (30. Juli) soll sich das Wetter vorübergehend beruhigen und es bleibt meist niederschlagsfrei. Eine zweite Kaltfront überquert uns am Sonntag über Mittag mit einem gewittrigen Regenband. Nachfolgend kommt am Nachmittag die Sonne heraus. Maximal wird es 22 bis 23 Grad warm. Weiterhin weht der in Böen starke Westwind.

Ausblick in die nächste Woche: Keine Hoffnung auf besseres Wetter

Das nächste Tief bringt uns am Montag (31. Juli) und Dienstag (1. August) neue Regenfälle. Wind und Wolken dämpfen die nächtliche Abkühlung. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 Grad.