Vor allem bis Mittwoch verkriecht man sich lieber unter der Bettdecke - denn da zeigt sich der Herbst von seiner ungemütlichen Seite. Zum Wochenende hin entspannt sich die Lage aber - und auch am langen Wochenende wird es nicht ganz so kalt und finster.

Ein Tief von der Nordsee bringt richtiges Schmuddelwetter nach Franken. "Es ist stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen Regenfällen. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Die Temperaturen schwanken um 11 Grad", erläutert der Wetterexperte Stefan Ochs. Dazu weht laut dem "Wetterochs" noch am Dienstag ein starker und böiger Südwestwind. Dieser verliert am Mittwoch jedoch an Kraft.

Schmuddelwetter bis zur Wochenmitte - Zum Wochenende hin Entspannung

Am Donnerstag verpufft das Tief allmählich. Schön wird es jedoch nicht mit einem Schlag. Dazu meint Stefan Ochs: "Die feuchtkühle Luft bleibt uns aber erhalten. Es gibt noch einige Regenschauer." Immerhin lässt sich die Sonne zeitweise blicken und treibt das Quecksilber auf 13 Grad Celsius.

Nach einer frostigen Nacht übernimmt am Freitag schließlich ein Zwischenhoch das Ruder und bringt eine leichte Besserung mit. "Nach einem nebligen Start kommt die Sonne zumindest zeitweise heraus. Von Nebelnässen abgesehen fallen keine Niederschläge. Es wird 15 Grad warm", so der "Wetterochs".

Sonnenschein gibt es dann auch am Wochenende, wenn auch in Maßen. Laut Wetterexperte Stefan Ochs drückt ein Tief über Skandinavien milde Luft nach Franken, was bis Montag anhalten dürfte. Nach einem relativ warmen und heiteren Samstag nehmen schon am Sonntag die Niederschläge zu und dichte Wolken bestimmen das Bild.