Grau dominiert den Himmel über Franken in den ersten Frühlingstagen dieses Jahres. Doch damit nicht genug: Schon am Donnerstag und Freitag kann es richtig ungemütlich werden. "Es ist überwiegend stark bewölkt, mit gelegentlichem Regen. Am Tag bei 14, nachts bei 11 Grad. Der Südwestwind ist jeweils tagsüber frisch und in Böen in tiefen Lagen stark und in höheren Lagen stürmisch", so der Wetterexperte Stefan Ochs mit seinen Aussichten.

Während die Temperaturen da noch bei bis zu 14 Grad Celsius liegen, geht das Quecksilber am Wochenende in den Keller. Laut dem "Wetterochs" sind höchstens 9 Grad zu erwarten. Dabei geht es vor allem am Samstag stürmisch weiter: "Es bilden sich verbreitet Schauer und Gewitter, in deren Nähe Sturmböen aus West auftreten." Ein kleines Trostpflaster - ab und zu guckt die Sonne zwischen den Wolken hervor.

Ungemütlicher Frühlingsstart - Es kann sogar schneien

Am Sonntag bleibt es beim schlechten Wetter und die starken Böen lassen kaum nach. "Am Nachmittag fällt verbreitet Regen, ansonsten ist es wechselnd bewölkt mit Schauern", prognostiziert Stefan Ochs. Die Temperaturen liegen zum Wochenausklang bei maximal 10 Grad.

Wobei, im Vergleich zum Anfang der kommenden Woche ist das noch wohlig warm. Am Montag und Dienstag sind Temperaturen von gerade einmal 5 Grad zu erwarten - da "strömt mit in Böen starken Nordwestwinden Kaltluft zu uns". In den Nächten sind sogar Frost und Minusgrade möglich. Auch der Regen bleibt uns laut dem "Wetterochs" erstmal erhalten - und ab und zu fällt auch die ein oder andere Schneeflocke vom Himmel.

Entspannung ist erst in der zweiten Wochenhälfte zu erwarten - da weht wärmere Luft vom Atlantik her nach Franken. "Diese gleitet anfangs in der Höhe auf die Kaltluft auf (länger anhaltender Regen), bevor dann die Wolken auflockern und die Temperaturen bei Sonnenschein auch in tiefen Luftschichten ansteigen", erläutert Stefan Ochs.