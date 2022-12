Überraschender Wetter-Wechsel in Franken zu Silvester 2022 vorhergesagt: In der Nacht zum Montag (27. Dezember 2022) steigt der Luftdruck laut Wetterochs stark an und es baut sich bei uns ein Zwischenhoch auf. Es klare sich auf und die Temperaturen sinken auf 0 Grad, heißt es hierzu.

"Morgen am Dienstag ist es heiter bis wolkig und trocken. Maximal werden 5 Grad erreicht. Über Mittag gibt es noch einmal starke Windböen aus West, bevor der Wind nachmittags deutlich nachlässt und auf Südost dreht", so der Experte.

Ab Mittwoch wird es in Franken immer milder - das erwartet uns an Silvester

In der klaren Nacht zum Mittwoch kühlt es demnach bis auf minus 3 Grad ab. Gebietsweise bilde sich Nebel mit Reifablagerungen. Von Mittwoch bis Freitag würden dann milde Atlantikluftmassen zu uns geführt, heißt es in der Prognose.

"Es ist wechselnd bewölkt und gelegentlich regnet es. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Mittwoch bei 8 und anschließend bei 10 Grad. Die südlichen Winde leben ab und zu mäßig auf. In den Nächten kühlt es auf rund 5 Grad ab", so der Wetterochs.

Zu Silvester dann die Überraschung: "Am Samstag und Sonntag beziehen wir dann von den Azoren die zu dieser Jahreszeit wärmsten Luftmassen überhaupt und die Temperaturen steigen auf 15 Grad", erklärt der Experte. Dabei scheine mal die Sonne, mal regne es ein bisschen.