Die Woche startete in Franken trüb, nass und ungemütlich - und auch für die nächsten Tage sieht die Wetterprognose leider nicht besser aus. Zumindest fürs Ende der Woche wurden eigentlich eine Aufheiterung und Frühlingstemperaturen vorhergesagt, doch nun sind sich die Wettermodelle nicht mehr so sicher.

Zunächst strömt aber am Dienstag (18. April 2023) feuchte und kalte Luft in die Region. Vereinzelt kann es leicht regnen, die Sonne zeigt sich kaum. Die Höchsttemperatur liegt bei 13 Grad. "Am Mittwoch und Donnerstag überquert uns von Osten her ein sogenannter Kaltlufttropfen, ein abgeschlossenes Kaltluftgebiet mit einem ausgeprägten Tief in höheren Luftschichten", erklärt der fränkische Meteorologe Stefan Ochs.

Wetter in Franken: Kaltfront lässt kaum Sonnenschein zu

Das bedeutet: Eine schwache Kaltfront bringt am Mittwochmittag erneut leichte Regenschauer, bevor die Wolkendecke am Nachmittag aufreißt und die Sonne durchscheint. Trotzdem sinkt die Höchsttemperatur auf 12 Grad ab, außerdem können teilweise starke Böen auftreten. In der Nacht besteht Frostgefahr bei -2 bis 0 Grad. Schon am Donnerstag versteckt sich die Sonne aber wieder hinter Wolken und das Thermometer stürzt sogar weiter auf 7 bis maximal 9 Grad ab.

Da der Kaltlufttropfen am Freitag nach Westen abzieht und sich wärmere Luft durchsetzt, hatten Meteorologen zunächst einen frühlingshaft warmen Wochenausgang vorhergesagt. Nun wurden die Temperaturprognosen aber leicht nach unten korrigiert. "Man würde da eigentlich eine sehr deutliche Wetterbesserung erwarten, aber so richtig gehen die Wettermodelle da nicht mit: Teilweise ist es ganztägig bewölkt, teilweise gibt es Regenschauer mit Zwischenaufheiterungen", erklärt der "Wetterochs" in seiner neuesten Prognose für Franken. "Mehr als 14 bis 17 Grad werden wohl nicht herausspringen."

Einziger Lichtblick in dieser Woche ist der Samstag, an dem sich die Sonne länger zeigen soll und 20 Grad oder sogar mehr erreicht werden. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer: Denn schon gegen Abend könnte es wieder regnen. Ein unbeständiger Sonntag mit sinkenden Temperaturen beendet die Woche. "Wobei hier die Prognosen aber doch allmählich unsicherer werden", gibt Stefan Ochs zu bedenken.

Dass in Franken bereits im April die 30-Grad-Marke geknackt wurde, ist übrigens schon mehrere Jahrzehnte her: Am 23. April 1968 wurden damals in Bamberg 30 Grad und in Nürnberg 30,1 Grad gemessen, so Stefan Ochs. "Da sieht man mal, was der April so alles kann, wenn er nur will."

