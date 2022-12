Der Schnee macht einen erneuten Zwischenstopp in Franken: Während der Dienstag (13. Dezember 2022) noch sonnig, niederschlagsfrei und kaum windig bleibt, geht es den Rest der Woche über ungemütlicher weiter. Mit maximal -4 Grad auf den Jurahöhen bis -2 Grad im Regnitztal bleibt es bitterkalt.

Noch ein Stück eisiger wird es in der Nacht zum Mittwoch mit -5 Grad, zusätzlich zieht eine dichte Wolkendecke auf. Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs sollen bereits am Mittwochmorgen Schneefälle einsetzen, die wohl erst in der Nacht auf Donnerstag wieder abklingen werden. "Voraussichtlich gibt es vier bis acht Zentimeter Neuschnee", sagt der Meteorologe aus Herzogenaurach voraus. Dazu weht während der ersten Hälfte des Tages noch eine frische Brise aus Südosten, die aber im Laufe des Nachmittags nachlässt.

Wetter in Franken: Schnee oder doch eine glatte Alternative?

Allerdings gibt der "Wetterochs" auch zu bedenken: "Eine kleine Unsicherheit gib es beim Mittwochswetter noch. Eventuell könnte der Schneefall vom Süden her zeitweise in Regen mit Glatteisbildung übergehen." Autofahrer sollten dann besonders vorsichtig auf den Straßen unterwegs sein.

Teils stark bewölkt geht es am Donnerstag und Freitag weiter. Im Bereich Oberpfalz könnte zusätzlicher Neuschnee fallen. Das Thermometer klettert im Regnitztal am Wochenende minimal auf 0 Grad, dazu soll es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei werden. Doch der Wetterexperte hat noch einen wahren Kältehammer parat: Je nach Schneedecke könnte es in den Nächten zum Samstag und Sonntag auf -10 bis -20 Grad abkühlen.

Danach steht dank eines Zustroms milder Atlantikluft ein deutlicher Temperaturanstieg bevor. In der Übergangsphase kann es am nächsten Montag aber erneut glatt und regnerisch werden.

Kalt ist es in Bayern aber auch auf den Teichen, Seen und Bachläufen, wo sich Eis bildet. Aber Vorsicht, betreten sollte man die Eisflächen trotzdem nicht! Das rät die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen sollte man aus Sicherheitsgründen nur auf offiziell freigegebenen Gewässern.

Wasserwacht warnt vor Gefahren auf dem Eis

"Eisflächen auf natürlichen Gewässern sollten besser gemieden werden. Wer dennoch Wintersport auf dem Eis treiben möchte, sollte grundsätzlich nur an bewachten Gewässern und nie allein auf das Eis gehen sowie auf die Warnungen der örtlichen Behörden, der lokalen Medien und Hinweis- und Verbotsschilder vor Ort achten", teilte Thomas Huber, Chef der Wasserwacht, in München mit.

Die Schnelleinsatzgruppen der Wasserwacht hatten demnach im vergangenen Winter in Bayern 209 Einsätze im Zusammenhang mit Eis, 91 davon waren Lebensrettungen.

