Wetter-Experte Stefan Ochs (der "Wetterochs") sagt für Franken einen warmen Start in die neue Woche voraus. Am Montag (17. Oktober 2022) soll es sonnig und trocken mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad werden. Bei Taupunkten von 16 bis 17 Grad ist es leicht schwül. Der schwache Wind weht aus Süd bis Südost.

Am Dienstag (18. Oktober 2022) soll es dann schleunigst abkühlen. Es überquert uns von Nordwesten her eine Kaltfront. "Auf jeden Fall ziehen dichte Wolkenfelder auf. Ob es nur ein bisschen regnen oder aber verbreitet Gewitter geben wird, kann man noch nicht sagen", so der Wetterochs. Die Temperaturen erreichen maximal 17 Grad. Von Gewitterböen abgesehen, wehen nur schwache Winde.

Warm, kalt, nass, trocken: Ein wahres Hin und Her

Es ist ein wahres Auf und Ab: Am Mittwoch (19. Oktober 2022) bestimmt ein Zwischenhoch unser Wetter. Die Sonne scheint zeitweise und es bleibt trocken. Maximal 17 bis 20 Grad.

Anschließend stellt sich ab Donnerstag (20. Oktober 2022) erneut eine Südwestströmung ein, mit der feuchte und milde Luftmassen zu uns geführt werden. Häufig regnet es, gelegentlich scheint die Sonne, die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad. Der Wind frischt zeitweise stark auf. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es etwas stärker ab und in ungünstigen Lagen kann geringer Bodenfrost auftreten. Die anderen Nächte sind sehr mild.

Diese Temperaturen im Oktober lassen auf einen zu warmen Winter schließen, wie es der amerikanische Wetterdienst NOAA vorausgesagt hatte. Doch der Wetterdienst korrigierte seine Prognose. "Jetzt rudert NOAA tatsächlich wieder zurück", sagt der Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Der Winter soll also kälter werdem, als bislang angenommen.