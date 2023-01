Wechselhaft wird es in den kommenden Tagen in Franken. Nachdem es am Donnerstag weitestgehend schneefrei geblieben ist, meldet sich der Winter am Freitag ein kleines bisschen zurück. Ob das aber eine Trendwende ist, das wird sich noch zeigen.

Für alle Schnee-Fans hat der Wetterexperte Stefan Ochs zumindest für den Freitag eine gute Nachricht: "Nach den neuesten Radardaten gibt es am Freitag nun doch noch die von den Wettermodellen schon länger erwarteten leichten Schneefälle", so der "Wetterochs". Dabei bleibt es kühl, mehr als einen Grad plus sollte man beispielsweise im Regnitztal nicht erwarten

Keine Niederschläge am Wochenende - dann wendet sich aber das Blatt

Am Samstag wendet sich aber das Blatt. "Hoher Luftdruck bestimmt am Samstag unser Wetter. Absinkvorgänge beginnen die tiefe Wolkendecke aufzulösen", prognostiziert der Wetter-Spezialist aus Herzogenaurach für das Wochenende. Niederschläge würden da nicht mehr fallen. Doch bei wolkenfreiem Himmel wird es knackig kalt - in der Nacht auf Sonntag sinkt das Thermometer laut Stefan Ochs auf -8 Grad.

Der Sonntag lädt dann zum entspannten Winterspaziergang ein. Laut Stefan Ochs ist es "heiter bis wolkig ohne Niederschläge, d.h. häufig scheint die Sonne! Maximal werden 0 Grad erreicht."

In der kommenden Woche steigen dann die Temperaturen wieder leicht an. Das heißt aber auch: Schluss mit dem Schönwetterwinter. "Am Montag ist es bedeckt, mit zeitweiligen Schnee- bzw. in tiefen Lagen auch Schneeregenfällen", so der "Wetterochs". Und auch am Dienstag wird es nicht besser, denn da weichen die letzten Schneeflocken dicken Regentropfen.

