Das Wetter ist wieder warm in Franken. Wie erhofft, lässt der Sommer sich noch einmal blicken. Das sagt der Wetter-Experte Stefan Ochs voraus. Die Hochdruckwetterlage hält im Einzugsgebiet der Regnitz noch bis einschließlich Montag (11. September 2023) an.

"Dabei handelt es sich um eine stabile sogenannte Omega-Wetterlage, bei der der Strömungsverlauf den Buchstaben Omega formt", erklärt der sogenannte "Wetterochs". Demnach befindet sich im Norden ein großes Hoch und im Südwesten (Spanien) und Südosten (Griechenland) befindet sich jeweils ein Tief.

Wetter in Franken: Omega-Wetterlage vorherrschend

Bis einschließlich Montag soll es nicht regnen und der Himmel bleibt größtenteils wolkenlos. Die MOSMIX-Vorhersagen - bei denen laut Ochs historische Messwerte berücksichtigt werden - erwarten durchgehend Tageshöchsttemperaturen nahe 30 Grad.

Die Prognosen der Wettermodelle ohne historische Korrektur sagen hingegen nur 26 bis 29 Grad (ab Samstag, den 9. September 2023). Anfangs wehen schwache Winde aus Osten und ab dem Wochenende nur noch sehr schwache Winde aus wechselnden Richtungen.

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen sind in Franken, dem "Wetterochs" zufolge, ziemlich unterschiedlich - je nachdem, wie sehr sich lokal bodennah kühlere Luft ansammeln kann. Daher kommen wir auf Temperaturminima von 15 Grad in Nürnberg oder Gräfenberg (Kreis Forchheim) und nur auf 7 Grad in Senken auf dem Land, wie etwa in Nürnberg-Netzstall.