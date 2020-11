Wetter in Franken: In der Regel trüb, aber immerhin ruhig. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird das Wetter in Bayern aktuell von einem Hochdruckeinfluss geprägt. In Nordbayern ist es am Sonntag wolkig oder stark bewölkt, aber meist trocken. Am Montag sind am Himmel oft dichtere Wolken zu sehen. Gebietsweise fällt auch etwas Regen.

"In der Nacht zum Sonntag ist es zumindest anfangs klar", berichtet der fränkische Wetter-Experte Stefan Ochs ("Wetterochs"). Die Temperaturen sinken demnach auf minus 2 Grad. Mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit bilden sich in der zweiten Nachthälfte dann Nebel- und Hochnebelfelder.

Wettervorhersage für Franken: Zum Wochenstart ist es bedeckt

Wo sich keine Nebelfelder halten, scheint am Sonntag bis zum Mittag die Sonne. "Nachmittags erfassen uns von Norden her die Wolkenfelder einer Kaltfront", so Ochs. Am Abend kann es in Oberfranken ein bisschen regnen. Die Nacht zum Montag bleibt dank der Kaltfront-Wolken frostfrei.

In der Nacht zum Montag und am Montag tagsüber ist es bedeckt. Es kommt zudem zu leichten Regenfällen, die jedoch am Nachmittag abklingen.

"In der Nacht zum Dienstag klart es anfangs vorübergehend auf, bevor sich rasch Nebel- und Hochnebelfelder bilden", prognostiziert der Wetterochs.

Hochdruckwetter: "Vielleicht sieht man mit Glück mal die Sonne"

Anschließend herrscht von Dienstag bis Donnerstag ruhiges Hochdruckwetter. "Vielleicht sieht man mit Glück mal die Sonne", hält Ochs fest. "Meist dürfte es aber neblig-trüb sein." Hierbei bleibt es jedoch trocken.

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei rund 0 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 Grad. Aus Südost weht ein schwacher Wind.

