Wetterbericht für Franken: Vielerorts haben die großen Schneemassen der letzten Tage zu einem Chaos geführt. Doch damit noch nicht genug. Ende der Woche kommen auf Franken enorm kalten Luftmassen zu, prophezeit der "Wetterochs".

Am Mittwoch (10. Februar 2021) könnte es vormittags sowie nachmittags gebietsweise zu leichten Schneefällen kommen. Südlich von Erlangen sind 1 bis 2 Zentimeter Neuschnee möglich, wohingegen es im nördlichen Franken meist trocken sein wird. Zudem ist es teilweise windig. Am Nachmittag kann es in Franken heiter bis sonnig werden. Die Höchsttemperaturen des Tages liegen bei minus 3 Grad werden, so der Wetterexperte Stefan Ochs.

Wettervorhersage für Franken: Arktische Luftmassen sorgen für frostige Nächte

Ende der Woche wird es noch kälter. In der Nacht zum Donnerstag (11. Februar 2021) verbreitet sich strenger Frost mit Tiefstwerten von bis zu -20 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Zudem warnt der DWD vor weiteren Schneefall und Glätte im Süden Bayerns.

Ruhiges Hochdruckwetter herrscht laut "Wetterochs" vor allem von Donnerstag bis Sonntag, wobei sich immer häufiger die Sonne zeigt. Auch die Tageshöchsttemperaturen steigen von -4 Grad auf 0 Grad am Sonntag. Die Nächte werden in Franken aber klirrend kalt: Stefan Ochs kündigt für die Zeit ab Donnerstag nächtliche Tiefsttemperaturen von minus 14 bis minus 20 an - in einigen Tallagen Frankens kann es sogar bis zu minus 25 Grad kalt werden.

In der Nacht zum Freitag (12. Februar 2021) kommt es verbreitet zu einem aufklarenden Himmel, der gebietsweise von dichtem Nebel geprägt ist. Dabei kann es stellenweise wieder bis zu -20 Grad werden. Tagsüber können vereinzelt auch tiefe Wolkenfelder mit geringfügigem Schneefall durchziehen, so der fränkische Wetterexperte.

Wettervorhersage: Wird es wieder wärmer?

Ochs zufolge steigen die Temperaturen in der kommenden Woche wieder an und liegen tagsüber deutlich im Plus. Ob dabei weiter die Sonne scheinen oder ob Wolkenfelder mit etwas Schnee oder Regen aufziehen werden, ist noch unsicher, so der Wetterochs.

